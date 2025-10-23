Judo una super Sofia Longo conquista la medaglia d’oro in Lettonia alla European Cup

Riminitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Judoka Riccionese Asd celebra un nuovo traguardo internazionale: Sofia Longo ha conquistato la medaglia d’oro alla prestigiosa European Cup Cadetti di Riga, imponendosi in una competizione di altissimo livello tecnico. La giovane atleta ha superato tre incontri con determinazione e talento, a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

judo super sofia longoJudo: Sofia Longo oro alla European Cup Cadetti di Riga - La giovane judoka riccionese conquista la medaglia d’oro con tre vittorie spettacolari, confermando il talento italiano nel judo internazionale ... Secondo altarimini.it

judo super sofia longoJudoka Riccione: Sofia Longo conquista la medaglia d’oro in Lettonia alla European Cup - La Judoka Riccionese ASD celebra un nuovo traguardo internazionale: Sofia Longo ha conquistato la medaglia d’oro alla prestigiosa European Cup Cadetti di ... Segnala chiamamicitta.it

judo super sofia longoSofia Longo è medaglia d'oro alla European Cup di Riga - La Judoka Riccionese ASD celebra un nuovo traguardo internazionale: Sofia Longo ha conquistato la medaglia d’oro alla prestigiosa European Cup Cadetti di Riga, imponendosi in una competizione di altis ... Come scrive newsrimini.it

Cerca Video su questo argomento: Judo Super Sofia Longo