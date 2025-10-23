Judo una super Sofia Longo conquista la medaglia d’oro in Lettonia alla European Cup
La Judoka Riccionese Asd celebra un nuovo traguardo internazionale: Sofia Longo ha conquistato la medaglia d’oro alla prestigiosa European Cup Cadetti di Riga, imponendosi in una competizione di altissimo livello tecnico. La giovane atleta ha superato tre incontri con determinazione e talento, a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Super allenamento interregionale Master ieri sera al Judo Mestre 2001 in preparazione ai prossimi mondiali di Parigi Presenti Veneto, Emilia Romagna, Friuli e Lazio, riuniti sul tatami alcuni dei migliori atleti master d’Italia , plurimedagliati ad europei - facebook.com Vai su Facebook
Judo: Sofia Longo oro alla European Cup Cadetti di Riga - La giovane judoka riccionese conquista la medaglia d’oro con tre vittorie spettacolari, confermando il talento italiano nel judo internazionale ... Secondo altarimini.it
Judoka Riccione: Sofia Longo conquista la medaglia d’oro in Lettonia alla European Cup - La Judoka Riccionese ASD celebra un nuovo traguardo internazionale: Sofia Longo ha conquistato la medaglia d’oro alla prestigiosa European Cup Cadetti di ... Segnala chiamamicitta.it
Sofia Longo è medaglia d'oro alla European Cup di Riga - La Judoka Riccionese ASD celebra un nuovo traguardo internazionale: Sofia Longo ha conquistato la medaglia d’oro alla prestigiosa European Cup Cadetti di Riga, imponendosi in una competizione di altis ... Come scrive newsrimini.it