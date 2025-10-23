Jordan torna a toccare il pallone da basket dopo anni

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’opening night Nba su NBC, Michel Jordan ha confessato di non aver toccato un pallone da basket da molto tempo fino a questo momento. Il risultato? Ovviamente canestro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

