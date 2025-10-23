Johnny Depp sarà Scrooge in un nuovo film ispirato a Canto di Natale

Il regista Ti West si occuperà del progetto, che dovrebbe essere prodotto da Paramount, in arrivo nelle sale nel novembre 2026. Johnny Depp sarà il protagonista di una nuova versione cinematografica del classico Canto di Natale, scritto da Charles Dickens, che verrà diretto da Ti West, che ha portato nelle sale la trilogia X con star Mia Goth. Il progetto debutterà nelle sale americane il 13 novembre 2026, poco prima delle festività natalizie, e a occuparsi della produzione dovrebbe essere Paramount, che sta concludendo le trattative per ottenere i diritti del progetto. I primi dettagli del film con Depp Il nuovo film si intitolerà Ebenezer: A Christmas Carol ed è stato scritto da Nathaniel Halpern, mentre Emma Watts fa parte del . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

