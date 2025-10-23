Johnny Depp sarà Scrooge in un film sul Canto di Natale di Dickens?
Johnny Depp torna al centro dell’attenzione cinematografica con un progetto classico e ambizioso: l’attore è in trattative avanzate per interpretare Ebenezer Scrooge in un nuovo adattamento di A Christmas Carol (intitolata Ebenezer: A Christmas Carol) prodotto da Paramount. Il film, se l’accordo sarà perfezionato, debutterà in sala il 13 novembre 2026. La sceneggiatura è affidata a Nathaniel Halpern, con Emma Watts nel ruolo di produttrice e Stephen Deuters e Jason Forman come produttori esecutivi. Il personaggio di Scrooge, il tipico “vecchio avaro” vittima di un percorso soprannaturale di redenzione attraverso il passato, il presente e il futuro del Natale, è stato già interpretato da grandi nomi nel corso dei decenni — da Alastair Sim (1951) a Bill Murray (in SOS Fantasmi, 1988), Michael Caine (1992) e Jim Carrey (2009). 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
