Johnny Depp in Ebenezer | A Christmas Carol di Ti West
Johnny Depp è in trattative finali per recitare in “ Ebenezer: A Christmas Carol “, un adattamento del classico racconto natalizio di Charles Dickens, per la Paramount Pictures. L’autore horror Ti West (“ Pearl “, “ MaXXXine “) dirigerà il film da una sceneggiatura di Nathaniel Halpern (“Tales from the Loop”, “Legion”), e Andrea Riseborough (“Oblivion”, “To Leslie”) sarà la coprotagonista. Emma Watts è la produttrice. Se l’accordo dovesse concludersi, lo studio prevede di distribuire il progetto il 13 novembre 2026. Cinefilos.it - Da chi il cinema lo ama. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
