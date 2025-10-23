Johannes Spors Juve | quali sono i migliori colpi di mercato nella carriera del dirigente che può diventare il nuovo ds
della società bianconera. Il dirigente tedesco Johannes Spors, accostato alla Juventus come papabile nuovo direttore sportivo, si è costruito una solida reputazione internazionale non solo come talent scout, ma come un vero e proprio stratega nella valorizzazione del capitale umano nel calcio. La sua carriera è costellata di operazioni che dimostrano una straordinaria capacità di identificare giovani calciatori, spesso in mercati secondari, e trasformarli in asset di valore mondiale, generando plusvalenze record per i club in cui ha operato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Spunta un nome nuovo per il direttore sportivo della Juventus: ecco di chi si tratta - Stando a quanto afferra Sky Sport Svizzera, la Juventus sarebbe sulle tracce di Johannes Spors per il ruolo di direttore sportivo. Scrive tuttojuve.com
Chi è Johannes Spors, possibile nuovo ds Juve - Negli ultimi giorni il nome di Johannes Spors è finito al centro dell’attenzione del calcio europeo, in particolare in orbita Juventus. Lo riporta ilbianconero.com
Sky Svizzera – Direttore sportivo Juve, spunta Johannes Spors. Ecco chi è - Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Svizzera, Johannes Spors sarebbe in corsa per essere il nuovo direttore sportivo della Juventus. Riporta ilbianconero.com