Joe Pesci ha rifiutato l’intervista per Mr Scorsese | la regista svela il vero motivo

Rebecca Miller si è soffermata sull'assenza dell'attore premio Oscar nel documentario dedicato al regista di Taxi Driver e Toro scatenato. La maggior parte dei collaboratori storici di Martin Scorsese ha partecipato al documentario sulla leggenda del cinema diretto da Rebecca Miller, Mr. Scorsese. Quasi tutti perché un nome da sempre legato alla filmografia di Scorsese ha rifiutato l'invito ad essere intervistato per il documentario di Apple TV diviso in cinque parti. Perché Joe Pesci ha rifiutato l'intervista in Mr. Scorsese Joe Pesci, uno dei fidati collaboratori del regista, non ha accettato.

