Job day Piacenza 180 persone al Laboratorio Aperto per colloqui e ricerca lavoro

Quasi centottanta persone alla ricerca di nuove opportunità lavorative, 18 aziende, 526 colloqui. Sono i numeri del Job day “Persone e Imprese: un incontro per costruire un futuro insieme”, l’evento di recruitment e orientamento al lavoro svoltosi a Piacenza mercoledì 22 ottobre al Laboratorio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

