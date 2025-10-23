Jim Carrey nuovo Freddy Krueger? Il regista di Nightmare on Elm Street 3 sogna una nuova direzione audace

Chuck Russell vorrebbe la star di Ace Ventura come erede del personaggio iconico del cinema horror al posto di Robert Englund. Da tempo i fan di Nightmare on Elm Street si chiedono quale potrebbe essere l'attore degno di ereditare lo scettro di Freddy Krueger nel franchise dopo il congedo dal ruolo di Robert Englund. La proposta, sicuramente suggestiva, arriva da Chuck Russell, co-sceneggiatore e regista di Nightmare on Elm Street 3, nonché regista di uno dei cult comici anni '90, The Mask - Da zero a mito. Chuck Russell propone Jim Carrey per Nightmare Secondo il regista, potrebbe essere proprio Jim Carrey, protagonista del film del 1994, il perfetto erede di Robert Englund. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jim Carrey nuovo Freddy Krueger? Il regista di Nightmare on Elm Street 3 sogna "una nuova direzione audace"

