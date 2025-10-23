Jim Carrey nel guanto di Freddy? La scommessa di Chuck Russell

Un nome inatteso attraversa la nebbia di Springwood: Jim Carrey. L’idea non nasce dai fan, ma da Chuck Russell, regista e co-sceneggiatore di Nightmare on Elm Street 3. La suggestione è netta: una nuova, audace direzione per Freddy Krueger, se e solo se l’attore di The Mask volesse metterci il cuore. Una proposta che scuote . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Jim Carrey nel guanto di Freddy? La scommessa di Chuck Russell

Contenuti che potrebbero interessarti

VisionToday. . Nuova puntata di “Che fine ha fatto?” Questa volta parliamo di Jim Carrey: l’uomo che ha fatto ridere il mondo… mentre dentro combatteva contro la depressione. Dopo anni di successi e dolore, ha scelto di lasciare Hollywood e dedicarsi a - facebook.com Vai su Facebook

Jim Carrey nuovo Freddy Krueger? Il regista di Nightmare on Elm Street 3 sogna "una nuova direzione audace" - Chuck Russell vorrebbe la star di Ace Ventura come erede del personaggio iconico del cinema horror al posto di Robert Englund. Scrive movieplayer.it

Jim Carrey come nuovo Freddy Krueger? Per un regista della saga è il nome giusto! - Jim Carrey potrebbe davvero interpretare il re degli incubi Freddy Krueger in un film? Lo riporta bestmovie.it

Il regista di Nightmare on Elm Street 3 vorrebbe vedere Jim Carrey interpretare Freddy Krueger - La fine degli anni '70 e gli anni '80 hanno prodotto innumerevoli film horror memorabili, che sono stati spesso rilasciati con una serie di sequel. Si legge su gamereactor.it