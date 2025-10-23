Jesi incassano in serie gratta e vinci vincenti | erano rubati Denunciati in due

Jesi (Ancona), 23 ottobre 2025 - Gratta e vinci fortunati (ma rubati). Due denunce per ricettazione. I carabinieri dell’Aliquota Operativa della compagnia di Jesi, diretta dal Maggiore Elpidio Balsamo, hanno denunciato per ricettazione due cittadini ucraini (un 35enne già noto alle forze dell’ordine e residente a Filottrano e un 45enne incensurato, residente a Rieti). Nelle settimane scorse, i due si erano recati presso varie tabaccherie del centro cittadino, per riscuotere numerose vincite al gratta e vinci, con tagliandi acquistati altrove. Gli esercenti, insospettiti dalla frequenza con cui i due riuscivano ad ottenere i biglietti vincenti, hanno segnalato la circostanza ai militari dell’Arma che si sono messi sulle tracce dei fortunati avventori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jesi, incassano in serie gratta e vinci vincenti: erano rubati. Denunciati in due

