Jeremy Allen White | La grande bellezza è l' unico film che ho visto due volte di seguito al cinema

L'attore di Shameless e The Bear, di cui possiamo vedere l'ultima performance in Springsteen: Liberami dal nulla, attualmente al cinema, spiega quanto lo abbia folgorato la visione de La grande bellezza di Paolo Sorrentino. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Jeremy Allen White: "La grande bellezza è l'unico film che ho visto due volte di seguito al cinema"

