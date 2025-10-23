Jeremy Allen White i ruoli più importanti

Vanityfair.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La star della serie The Bear diventa Bruce Springsteen, nel biopic dedicato alla tormentata genesi dell’album Nebraska. Scopriamo tutti i ruoli chiave dell’attore americano, sempre più in ascesa: dallo chef Carmy Berzatto al Lip Gallagher di Shameless. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

jeremy allen white i ruoli pi249 importanti

© Vanityfair.it - Jeremy Allen White, i ruoli più importanti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

jeremy allen white ruoliJeremy Allen White, i ruoli più importanti - La star della serie The Bear diventa Bruce Springsteen, nel biopic dedicato alla tormentata genesi dell’album Nebraska. Scrive vanityfair.it

jeremy allen white ruoliJeremy Allen White quanti figli ha? La vita privata dell'attore di "Shameless" - Scopri quanti figli ha Jeremy Allen White "Shameless" e "The Bear": tutto sulle figlie, il divorzio, i test dell’alcol per la custodia e la vita familiare dell’attore ... tag24.it scrive

jeremy allen white ruoliJeremy Allen White presenta Springsteen - Liberami dal nulla : «Quando il Boss ti sceglie, non puoi dire di no» - Liberaci dal male, scritto e diretto da Scott Cooper che si concentra sulla realizzazione dell'album Nebraska. Scrive vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Jeremy Allen White Ruoli