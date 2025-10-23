Jeremy Allen White i ruoli più importanti

La star della serie The Bear diventa Bruce Springsteen, nel biopic dedicato alla tormentata genesi dell’album Nebraska. Scopriamo tutti i ruoli chiave dell’attore americano, sempre più in ascesa: dallo chef Carmy Berzatto al Lip Gallagher di Shameless. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jeremy Allen White, i ruoli più importanti

