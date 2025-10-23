Jeffrey Sachs e la guerra in Ucraina | Finisce se Kiev rinuncia alla Nato L’Europa? Guerrafondaia

La Russia non fermerà la guerra. Perché l’Ucraina insiste sull’adesione alla Nato. Mentre il conflitto è un progetto a lungo termine del complesso militare-industriale ( Mic ) statunitense ed europeo. Che risale a più di 30 anni fa. Il Mic sta guadagnando molto dalla guerra e sta testando i suoi nuovi sistemi d’arma. E quindi vuole che la guerra continui. Parola di Jeffrey Sachs, economista della Columbia, che in un’intervista al Fatto Quotidiano dice la sua su Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. «Per fermarla ci vuole una soluzione politica. E questo anche perché Mosca ha lo slancio e il vantaggio sul campo di battaglia. 🔗 Leggi su Open.online