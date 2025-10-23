Jashari Milan è il suo momento? Il centrocampista vicino al rientro in campo e potrebbe tornare a disposizione già per questa partita!

Jashari Milan, è il suo momento? Allegri e tifosi attendono il rientro in campo dello svizzero che potrebbe arrivare in questa data! Le novità La stagione del Milan potrebbe presto arricchirsi di un rinforzo importante “fatto in casa”. Dopo un lungo periodo di stop, Ardon Jashari è ormai vicino al rientro in campo. Il centrocampista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Jashari Milan, è il suo momento? Il centrocampista vicino al rientro in campo e potrebbe tornare a disposizione già per questa partita!

