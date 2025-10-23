Jashari corre e vede la fine del tunnel | tornerà col Milan prima della sosta
Lo svizzero ha seguito un delicato percorso di riabilitazione. Ora sbuca la data del rientro in campo dopo quasi due mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Quando torna Jashari? Lo svizzero corre verso il rientro: ecco le tempistiche aggiornate - facebook.com Vai su Facebook
Allegri in conferenza stampa: “Ricci può giocare davanti alla difesa e da interno di centrocampo. Quando rientrerà Jashari? Spero presto. Credo ci voglia ancora un mesetto, ha iniziato a correre sulla sabbia ma serve ancora un po' di pazienza” #Milan - X Vai su X
Jashari corre e vede la fine del tunnel: tornerà col Milan prima della sosta - Lo svizzero ha seguito un delicato percorso di riabilitazione. gazzetta.it scrive
Jashari, il recupero procede bene. Ma dove verrà impiegato quando tornerà? - Procede bene il recupero di Ardon Jashari dopo la frattura composta del perone destro rimediata a fine agosto a Milanello in seguito ad uno scontro di gioco con Santiago Gimenez. Si legge su milannews.it
Tuttosport titola: "Jashari ora vede la luce" - L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Jashari ora vede la luce". Scrive milannews.it