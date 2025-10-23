Jannik Sinner retroscena | il no a Berrettini
Niente da fare, dunque, per l’Italia di Coppa Davis. Le finals di Bologna 2025 non vedranno la presenza di Jannik Sinner, numero 2 al mondo e assoluto trascinatore delle edizioni 2023 e 2024, quelle che hanno riportato la coppa nel nostro Paese dopo 47 anni di attesa. Matteo Berrettini, invece, nella squadra azzurra ci sarà ancora e, nonostante sia amico di Sinner, non è riuscito a convincere l’altoatesino a cambiare idea. Lo ha svelato a La Stampa, ma i suoi tentativi sono caduti nel vuoto, così come quelli del presidente della FITP, Angelo Binaghi, visibilmente deluso: "Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Jannik, per noi comunque molto dolorosa ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
