Jannik Sinner loda Cobolli | Grande talento e lottatore

Oasport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha vinto il derby azzurro contro Flavio Cobolli negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna, al termine di un incontro molto combattuto nella seconda frazione, dopo un primo set vinto rapidamente dall’altoatesino. Intervistato a caldo a fine match, Sinner ha speso parole al miele per il connazionale. Sinner fa subito i complimenti a Cobolli: “ Flavio sta giocando una stagione incredibile, migliora settimana dopo settimana. Era uno dei pochi italiani che non avevo mai affrontato, ma mi aspettavo questo livello. È un grande talento, un gran lottatore: in certi momenti abbiamo giocato veramente bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

