Jannik Sinner e il tabù Parigi | un Masters 1000 in cui non è mai arrivato ai quarti di finale!

Sembra quasi strano a dirsi, ma c'è ancora uno dei nove Masters 1000 in cui Jannik Sinner il traguardo dei quarti di finale non l'ha ancora mai raggiunto. Si tratta di quello di Parigi, solo che stavolta non si disputa più al Palais Omnisports di Bercy, ma alla Defense Arena, più verso Nanterre. Praticamente tutt'altra zona della capitale francese. Dalle parti del Palais Omnisports, però, Sinner ha debuttato nel torneo parigino. Nel 2019 non poteva giocare per classifica, e lo stesso va detto per il 2020 (anche in virtù del tabellone ridotto a 48 dei tempi; quest'anno si andrà per il tabellone a 56).

