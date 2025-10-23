Jannik Sinner clamoroso | chi c’era in tribuna insieme ai genitori
– Non è solo una questione di tennis. Sul cemento indoor di Vienna, Jannik Sinner sembra un uomo che ha ritrovato la sua dimensione: concentrato, sereno, quasi luminoso. Attorno a lui, in questi giorni, c’è un piccolo cerchio di affetti che fa la differenza: i genitori, Siglinde e Hanspeter, arrivati in auto da Sesto Pusteria, e una presenza nuova e per la prima volta pubblica. L’amore come scudo dalle polemiche. A fare il tifo per Jannik Sinner anche la fidanzata Laila Hasanovic. La giovane modella danese, immortalata anche come sfondo del suo smartphone, è stata ufficialmente presentata alla famiglia, un passo significativo nella vita del tennista altoatesino. 🔗 Leggi su Tvzap.it
