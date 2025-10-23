Jannik Sinner ai quarti a Vienna | piegato un Cobolli senza timori reverenziali

Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale e fa 17 nei derby italiani sul circuito maggiore. Un’ora e 47 minuti servono al numero  del mondo per battere Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2 7-6(4). In particolare il secondo set è risultato di qualità davvero molto alta, con una delle migliori performance del romano lontano dalla terra rossa. Adesso ritorna per Sinner il confronto con il kazako Alexander Bublik, l’unico uomo non chiamato Alcaraz a sconfiggerlo in un match terminato (ma agli US Open è finita con un triplo 6-1). Ma, prima di tutto, vale la pena sottolineare il sorriso con cui i due protagonisti di oggi si sono salutati. 🔗 Leggi su Oasport.it

