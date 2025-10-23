James Gunn fornisce aggiornamenti sul trailer della serie più attesa del 2026 della DCU

Il franchise DC Universe ha concluso la sua corsa nel 2025, dopo l’uscita del film Superman di James Gunn e il completamento della seconda stagione di Peacemaker su HBO Max. Il Capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters” è ben lungi dall’aver finito di introdurre alcuni dei suoi più grandi eroi e cattivi nel reboot, poiché il Green Lantern Corps è uno di questi. La serie TV Lanterns della HBO ha terminato la produzione e quando Gunn è stato chiesto da BobaTalks quando il mondo potrà vedere per la prima volta il dramma DCU, ha confermato di aver “ visto l’anteprima ” della serie. 🔗 Leggi su Cinefilos.it