James Gunn fornisce aggiornamenti sul trailer della serie più attesa del 2026 della DCU

Cinefilos.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il franchise DC Universe ha concluso la sua corsa nel 2025, dopo l’uscita del film Superman di James Gunn e il completamento della seconda stagione di Peacemaker su HBO Max. Il Capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters” è ben lungi dall’aver finito di introdurre alcuni dei suoi più grandi eroi e cattivi nel reboot, poiché il Green Lantern Corps è uno di questi. La serie TV Lanterns della HBO ha terminato la produzione e quando Gunn è stato chiesto da BobaTalks quando il mondo potrà vedere per la prima volta il dramma DCU, ha confermato di aver “ visto l’anteprima ” della serie. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

