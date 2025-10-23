James Gunn è aperto a dare un sequel a Constantine ad una condizione

Quando James Gunn e Peter Safran presero il comando dei DC Studios, fu loro affidato il compito di costruire un nuovo universo cinematografico. L'ambizioso piano prevedeva un reboot quasi totale, che avrebbe portato a un'unica linea temporale. Tuttavia, l'enorme successo di critica e pubblico di The Batman di Matt Reeves spinse lo studio a creare l'etichetta Elseworlds, un marchio per progetti che esistono al di fuori della continuity principale del DCU. Questa strategia consente ai DC Studios di perseguire storie guidate dai registi che non hanno bisogno di collegarsi a una narrazione più ampia, dando loro la libertà di dare il via libera a film indipendenti se la qualità ne giustifica la produzione.

