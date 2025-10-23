James Dean vita e passioni di un mito | Dario Salvatori racconta l’uomo dietro la leggenda

A settant’anni dalla sua morte, James Dean continua a bruciare. Lo fa nel volto impassibile che ha attraversato il Novecento come un lampo, nella giacca di pelle diventata uniforme di ribellione, nel silenzio magnetico che ha ispirato poeti, musicisti, registi. Il nuovo volume di Dario Salvatori, “ James Dean. Vita e passioni di un mito ” (Tempesta Editore), ripercorre la parabola breve e incandescente dell’attore che in soli tre film – “ La valle dell’Eden ”, “ Gioventù bruciata ” e “ Il gigante ” – ha costruito un’icona senza tempo, rimasta intatta anche dopo settant’anni dall’incidente che lo uccise a soli ventiquattro anni, il 30 settembre 1955, al volante della sua Porsche 550 Spyder. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - James Dean, vita e passioni di un mito: Dario Salvatori racconta l’uomo dietro la leggenda

