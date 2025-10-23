James Bond | svelato l' ammontare dell' investimento con cui Amazon MGM ha ottenuto il controllo del franchise

Un rapporto sugli utili di Eon Productions ha svelato la cifra che lo studio ha pagato per occuparsi delle avventure dell'agente 007. L'investimento compiuto da Amazon MGM per ottenere i diritti del franchise di James Bond sembra sia stata svelata: Variety ha infatti condiviso la notizia che lo studio ha pagato ben 20 milioni per occuparsi dei nuovi progetti sulla spia britannica. I produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, dopo molti anni, hanno deciso di cedere il controllo creativo e collaborare con Amazon MGM per proseguire le avventure amate da tante generazioni di spettatori. La rivelazione dello studio La cifra è presente in un rapporto sugli utili di Eon Productions e ha un po' sorpreso i fan dell'agente 007 che si . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Bond: svelato l'ammontare dell'investimento con cui Amazon MGM ha ottenuto il controllo del franchise

