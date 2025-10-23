James Bond 007 quanto ha pagato Amazon il controllo sul personaggio?

Comingsoon.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dai documenti fiscali depositati dalla EON Productions dei producer storici della saga di James Bond 007, Broccoli-Wilson, si è scoperto quanto Amazon abbia sborsato per assicurarsi il controllo creativo del franchise. Il nuovo film, affidato a Denis Villeneuve, è nelle prime fasi della lavorazione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

james bond 007 quanto ha pagato amazon il controllo sul personaggio

© Comingsoon.it - James Bond 007, quanto ha pagato Amazon il controllo sul personaggio?

Contenuti che potrebbero interessarti

james bond 007 haAmazon ha pagato una cifra assurdamente bassa per James Bond, ma probabilmente c'è un motivo - James Bond è di proprietà di Amazon da inizio anno e, secondo nuovi documenti, la vendita è avvenuta per una cifra veramente molto bassa. Scrive multiplayer.it

james bond 007 haJames Bond: svelato l'ammontare dell'investimento con cui Amazon MGM ha ottenuto il controllo del franchise - Un rapporto sugli utili di Eon Productions ha svelato la cifra che lo studio ha pagato per occuparsi delle avventure dell'agente 007. Secondo movieplayer.it

james bond 007 haAmazon paga 20 milioni per il controllo creativo della saga di James Bond - Amazon MGM Studios ha ufficialmente acquisito il controllo creativo del franchise di James Bond, concludendo un accordo con i produttori storici ... Scrive hotcorn.com

Cerca Video su questo argomento: James Bond 007 Ha