James Bond 007 quanto ha pagato Amazon il controllo sul personaggio?

Dai documenti fiscali depositati dalla EON Productions dei producer storici della saga di James Bond 007, Broccoli-Wilson, si è scoperto quanto Amazon abbia sborsato per assicurarsi il controllo creativo del franchise. Il nuovo film, affidato a Denis Villeneuve, è nelle prime fasi della lavorazione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - James Bond 007, quanto ha pagato Amazon il controllo sul personaggio?

