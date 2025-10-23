Jacob Elordi ha dato una svolta mostruosa al suo guardaroba

La Creatura del Frankenstein di Mary Shelley è descritta come spaventosamente alta (due metri e mezzo, per essere precisi), con denti bianchissimi e una folta chioma di capelli nerissimi. Come descrizione di base, non è poi così lontana da come si potrebbe descrivere l'attore Jacob Elordi, che interpreta la progenie del dottor Frankenstein nel prossimo film di Guillermo Del Toro, Frankenstein, in uscita il 7 novembre su Netflix. Dato che l'attore australiano non possiede le labbra nere e dritte né la pelle giallastra del mostro, ci sono volute circa undici ore di trucco per compensare la mancanza di tratti da orco.

