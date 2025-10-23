Jack e il fagiolo magico | al Teatro Nuovo inizia la stagione per bambini

Al Teatro Nuovo di Pisa si apre la stagione di Teatro per Bambini e Bambine con lo spettacolo ‘Jack e il fagiolo magico’, uno spettacolo di attore e narrazione, liberamente tratto da ‘Jack e il fagiolo magico’ di J. Jacobs, per bambini dai 3 agli 8 anni. La storia di Jack, della sua mucca. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondisci con queste news

Audace con un pizzico di cannella: Tennessee Fire di Jack Daniel’s mescola la dolcezza della cannella al carattere unico dell’Old No. 7 #grisottodistribuzione #jackdaniels #distribuzionebevande #whiskey #tenneseewhiskey #fire #whiskeylover - facebook.com Vai su Facebook

"Jack e il fagiolo magico" sul palco - "Jack e il fagiolo magico", al teatro Fonderia di Follonica arriva lo spettacolo per grandi e piccini. Come scrive lanazione.it

Jack e il fagiolo magico a Centrale Preneste - Il prossimo appuntamento della rassegna per tutta la famiglia Infanzie in gioco a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) è domenica 4 febbraio alle 16. Riporta romatoday.it

Cassola: la compagnia Fratelli di Taglia presenta “Jack il fagiolo magico” - All’Auditorium Vivaldi di Cassola il 23 marzo alle 16:30 Fratelli di Taglia presenta Jack il fagiolo magico, un carosello di parole prende vita sul palco, componendo la magica storia di Jack, un ... Riporta vicenzareport.it