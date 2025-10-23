Contrastare stereotipi e favorire l’accesso femminile alle discipline scientifiche e tecnologiche: con questo obiettivo Italo ha presentato ieri alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, l’iniziativa Italo e le Stem: storie che ispirano il futuro. L’evento, dedicato al ruolo delle discipline Stem come motore di crescita e innovazione sociale, rientra nel più ampio progetto dell’azienda per la valorizzazione delle donne nelle carriere scientifiche. Tra le azioni concrete presentate da Italo l’assegnazione di una borsa di studio Stem a una giovane ricercatrice e la dedica di un treno a Maria Del Rio, pioniera della medicina e della psichiatria infantile, dopo quello dedicato a Laura Bassi Veratti, prima professoressa universitaria in Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Italo promuove le donne nelle discipline scientifiche