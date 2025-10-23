Italiano Bologna situazione in miglioramento ma resta difficile il ritorno in panchina per la gara contro la Fiorentina | le condizioni del tecnico rossoblù

Italiano Bologna, le novità sulle condizioni del tecnico dei rossoblù anche in vista della gara contro la Fiorentina, sua ex squadra Le condizioni di Vincenzo Italiano migliorano giorno dopo giorno, ma la mente del tecnico resta saldamente sul campo. Ricoverato nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna per una polmonite, l’allenatore rossoblù non ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italiano Bologna, situazione in miglioramento ma resta difficile il ritorno in panchina per la gara contro la Fiorentina: le condizioni del tecnico rossoblù

