Roma, 23 ott. (AdnkronnosLabitalia) - Oltre il 30% delle imprese, prevalentemente di medie e grandi dimensioni, ha introdotto misure specifiche a sostegno dei caregiver, mentre nel welfare contrattuale tali servizi restano ancora marginali e coinvolgono appena il 3,7% dei lavoratori. E' quanto emerge dai risultati della prima indagine sistematica e comparata condotta sui diversi livelli del welfare italiano – pubblico, contrattuale, aziendale e dei professionisti – basata su dati relativi a circa 9 milioni di lavoratori, di cui 7,3 milioni di dipendenti e 1,7 milioni di liberi professionisti, e presentata da Stefano Castrignanò, presidente dell'Osservatorio Italian Welfare, in apertura del Global Welfare Summit 2025 oggi a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Italian Welfare, in contratti marginali misure a sostegno caregiver, solo per 3,7% lavoratori