Italia spaccata in due sul meteo Dove torna il caldo africano | si va sopra i 30 gradi

Iltempo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Nord piange, il Sud sorride: è l'Italia del maltempo da un lato, del caldo africano dall'altro. Un paese spaccato in due secondo le previsioni meteo de Il Meteo che per i prossimi giorni ha tratteggiato un quadro che farà sorridere alcune regioni del nostro paese e deluderà altre. Nel nord della Penisola, infatti, in questo ultimo weekend di ottobre sono in arrivo temperature in linea con il periodo e la stagione, con possibili gelate notturne in alcune aree. Nel mezzogiorno invece valori molto diversi dalla media stagionale e tipicamente estivi. In Sicilia ad esempio attesi più di 30 gradi – temperature che fanno tornare il calendario indietro di alcuni mesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

