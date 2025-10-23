Italia in lutto addio all’imprenditore famosissimo | quel marchio che ha fatto storia!

L’industria italiana e in particolare il settore del tessile, perdono una delle storiche figure di riferimento: è venuto a mancare nella giornata di ieri, mercoledì 22 ottobre, Nerino Grassi, fondatore di Golden Lady, colosso del settore calza, intimo e tessile con sede a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Grassi aveva 94 anni e, come spiega l’azienda in una nota diffusa nella mattinata, «si è spento serenamente nella sua casa circondato dai suoi cari». Grassi era originario di Medole, paese mantovano al confine con Castiglione, dove era nato nel 1931. La sua famiglia all’epoca era proprietaria di un mulino, la cui sede è ancora oggi visibile a Medole e nel tempo è stata riconvertita – oggi è sede di varie attività e uffici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

