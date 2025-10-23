IT | Welcome to Derry recensione della serie horror che ci porta alle origini di Pennywise

C’è qualcosa di profondamente disturbante nel tornare a Derry. Non è solo una città: è un organismo vivo, che respira attraverso le sue fogne, che assorbe la paura e la restituisce sotto forma di mostri. Con IT: Welcome to Derry, la nuova serie targata HBO e Sky Exclusive, Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs ci riportano nel cuore oscuro del Maine, espandendo l’universo creato da Stephen King e approfondendo le radici di quel terrore che, da decenni, si insinua nell’immaginario collettivo. Ambientata negli anni Sessanta, in piena Guerra Fredda, la serie si propone come prequel dei film “ IT ” e “ IT – Capitolo Due ”, e racconta la genesi dell’orrore che avvolge Derry molto prima che i “Perdenti” si uniscano per combattere Pennywise. 🔗 Leggi su Cinefilos.it