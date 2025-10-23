It – Welcome to Derry | i creatori non riuscivano a credere che HBO non avesse censurato le scene più disgustose

I creatori e i protagonisti di It – Welcome to Derry sono rimasti scioccati dal fatto che HBO abbia permesso che così tante scene “disgustose” rimanessero nella serie. Dopo aver lavorato ai precedenti film di IT, Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs si sono riuniti per creare una serie prequel su Derry e l’entità demoniaca comunemente nota come Pennywise. Le prime recensioni di It – Welcome to Derry sono state in gran parte positive, con un punteggio critico di debutto del 78% su Rotten Tomatoes, e i critici hanno elogiato i numerosi spaventi sorprendenti e creativi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it