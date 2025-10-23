It – Welcome to Derry | i creatori non riuscivano a credere che HBO non avesse censurato le scene più disgustose

Cinefilos.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I creatori e i protagonisti di It – Welcome to Derry  sono rimasti scioccati dal fatto che HBO abbia permesso che così tante scenedisgustose” rimanessero nella serie. Dopo aver lavorato ai precedenti film di IT, Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs si sono riuniti per creare una serie prequel su Derry e l’entità demoniaca comunemente nota come Pennywise. Le prime recensioni di It – Welcome to Derry  sono state in gran parte positive, con un punteggio critico di debutto del 78% su Rotten Tomatoes, e i critici hanno elogiato i numerosi spaventi sorprendenti e creativi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

it 8211 welcome toIT: Welcome to Derry, recensione della serie horror che ci porta alle origini di Pennywise - La recensione di IT: Welcome to Derry, la nuova serie HBO prequel del romanzo capolavoro di Stephen King ideata da Andy Muschietti. cinefilos.it scrive

it 8211 welcome to"IT: Welcome to Derry", la serie prequel dal capolavoro di Stephen King arricchisce la mitologia del clown Pennywise - La serie di produzione HBO ci offrirà otto episodi di pure terrore, in arrivo su Sky e NOW a partire dal 27 ottobre ... Come scrive corriere.it

it 8211 welcome toIT: Welcome to Derry, a Milano l’esperienza immersiva nella serie - Sabato 25 ottobre il Naviglio Grande cambierà volto e atmosfera: per una sera, il cuore della movida milanese si trasformerà nella cittadina maledetta di ... Secondo ciakmagazine.it

Cerca Video su questo argomento: It 8211 Welcome To