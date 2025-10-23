IT | Welcome to Derry è il ' peggior adattamento di Stephen King' o ' magistrale' ? Il verdetto di Rotten Tomatoes

Il punteggio di Rotten Tomatoes ci fornisce una prima indicazione sulla ricezione della serie horror che debutterà su Sky e in streaming su NOW il 27 ottobre. Dopo la fine dell'embargo, le recensioni di IT: Welcome to Derry si stanno diffondendo in rete a macchia d'olio, spaziando dalle lodi a un nuovo capolavoro horror al definire la serie di Andy Muschietti "il peggior adattamento da Stephen King". Per farci un'idea più generale ci viene in soccorso il punteggio di Rotten Tomatoes. Al momento, con 33 recensioni positive e 9 negative, It: Welcome to Derry ha un punteggio del 79%. Se lo confrontiamo con quelli dei due capitoli di It, diretti entrambi da Muschietti, il primo It, uscito nel 2017, ha un punteggio delll'85% mentre It: Capitolo 2, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - IT: Welcome to Derry è il 'peggior adattamento di Stephen King' o 'magistrale'? Il verdetto di Rotten Tomatoes

Leggi anche questi approfondimenti

Torniamo nel mondo Stephen King con IT: Welcome to Derry, un prequel che ci porta in un periodo precedente alla storia raccontata al cinema. Non mancano orrore, sangue e inquietudine giovanline. Dal 27 Ottobre su Sky e NOW. - facebook.com Vai su Facebook

IT: Welcome to Derry, la nostra intervista ai Muschietti: “Abbiamo un arco narrativo da tre stagioni" - X Vai su X

IT: Welcome to Derry è il 'peggior adattamento di Stephen King' o 'magistrale'? Il verdetto di Rotten Tomatoes - Il punteggio di Rotten Tomatoes ci fornisce una prima indicazione sulla ricezione della serie horror che debutterà su Sky e in streaming su NOW il 27 ottobre. Secondo movieplayer.it

IT: Welcome to Derry, recensione della serie horror che ci porta alle origini di Pennywise - La recensione di IT: Welcome to Derry, la nuova serie HBO prequel del romanzo capolavoro di Stephen King ideata da Andy Muschietti. Lo riporta cinefilos.it

IT: Welcome to Derry è una serie marcia, nel senso positivo del termine - Sul perché io abbia scritto, con accezione positiva, che “IT: Welcome to Derry è una serie marcia” ci arriveremo più in qua. Si legge su today.it