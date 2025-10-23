IT | Welcome to Derry è il ' peggior adattamento di Stephen King' o ' magistrale' ? Il verdetto di Rotten Tomatoes

Movieplayer.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il punteggio di Rotten Tomatoes ci fornisce una prima indicazione sulla ricezione della serie horror che debutterà su Sky e in streaming su NOW il 27 ottobre. Dopo la fine dell'embargo, le recensioni di IT: Welcome to Derry si stanno diffondendo in rete a macchia d'olio, spaziando dalle lodi a un nuovo capolavoro horror al definire la serie di Andy Muschietti "il peggior adattamento da Stephen King". Per farci un'idea più generale ci viene in soccorso il punteggio di Rotten Tomatoes. Al momento, con 33 recensioni positive e 9 negative, It: Welcome to Derry ha un punteggio del 79%. Se lo confrontiamo con quelli dei due capitoli di It, diretti entrambi da Muschietti, il primo It, uscito nel 2017, ha un punteggio delll'85% mentre It: Capitolo 2, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

it welcome to derry 232 il peggior adattamento di stephen king o magistrale il verdetto di rotten160tomatoes

© Movieplayer.it - IT: Welcome to Derry è il 'peggior adattamento di Stephen King' o 'magistrale'? Il verdetto di Rotten Tomatoes

Leggi anche questi approfondimenti

IT: Welcome to Derry è il 'peggior adattamento di Stephen King' o 'magistrale'? Il verdetto di Rotten Tomatoes - Il punteggio di Rotten Tomatoes ci fornisce una prima indicazione sulla ricezione della serie horror che debutterà su Sky e in streaming su NOW il 27 ottobre. Secondo movieplayer.it

it welcome to derryIT: Welcome to Derry, recensione della serie horror che ci porta alle origini di Pennywise - La recensione di IT: Welcome to Derry, la nuova serie HBO prequel del romanzo capolavoro di Stephen King ideata da Andy Muschietti. Lo riporta cinefilos.it

IT: Welcome to Derry è una serie marcia, nel senso positivo del termine - Sul perché io abbia scritto, con accezione positiva, che “IT: Welcome to Derry è una serie marcia” ci arriveremo più in qua. Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: It Welcome To Derry