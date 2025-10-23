Israele Vance | Non gli consentiremo di annettere la Cisgiordania

Vance ha mostrato il proprio ottimismo verso la seconda fase dell'accordo di pace tra Israele e Hamas, dopo aver incontrato Netanyahu. Ha escluso l'intervento dei militari Usa ed ha consigliato di non procedere con il tentativo di annessione della Cisgiordania. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele, Vance: “Non gli consentiremo di annettere la Cisgiordania”

