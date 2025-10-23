Israele Vance alla Chiesa del Santo Sepolcro | il convoglio scortato dalla polizia
Il convoglio del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance scortato dalla polizia israeliana durante il tragitto verso la Chiesa del Santo Sepolcro, nella città vecchia di Gerusalemme. Rafforzate le misure di sicurezza e chiuse alcune strade. Vance, prima di lasciare Israele incontrerà il ministro della Difesa Israel Katz, il ministro degli Affari strategici Ron Dermer e gli alti ufficiali dell’Idf presso il quartier generale militare di Kirya a Tel Aviv. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
