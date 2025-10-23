Israele teme il risveglio di Hamas

Laverita.info | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gerusalemme: «I miliziani hanno centinaia di razzi». Ma Vance blinda la tregua: «È un modello per il mondo». Flotilla, la Procura di Roma indaga per sequestro. 🔗 Leggi su Laverita.info

israele teme il risveglio di hamas

© Laverita.info - Israele teme il risveglio di Hamas

Approfondisci con queste news

israele teme risveglio hamasVance vola in Israele per Gaza, Trump minaccia Hamas: “Fine rapida e brutale” - Il vicepresidente degli Stati Uniti è nel Paese per assicurarsi che il cessate il fuoco a Gaza regga. iltempo.it scrive

israele teme risveglio hamasLa tregua barcolla. Hamas spara, Israele bombarda, Trump tratta - Netanyahu decide di chiudere i valichi e sospendere la consegna degli aiuti, Trump lo ... Lo riporta huffingtonpost.it

israele teme risveglio hamasLa pace a Gaza: sarà vera tregua? Hamas teme una nuova invasione di Israele. Tutti gli scenari - «Non è ancora vera pace ma un accordo costruito sulla sfiducia reciproca, una tregua scritta sull’acqua, fragile come il cristallo». Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Teme Risveglio Hamas