Israele teme il risveglio di Hamas
Gerusalemme: «I miliziani hanno centinaia di razzi». Ma Vance blinda la tregua: «È un modello per il mondo». Flotilla, la Procura di Roma indaga per sequestro. 🔗 Leggi su Laverita.info
Khamenei deve proiettare un'immagine di forza, ma sa che l'Iran è in una posizione pericolosa. Non può permettersi una guerra totale con Israele e ora teme il cambio di strategia di Tel Aviv. Di Cecilia Sala - facebook.com Vai su Facebook
EuroLeague riapre ad Israele, intanto il Nyt teme la rottura dell’accordo da parte di Netanyahu - X Vai su X
Vance vola in Israele per Gaza, Trump minaccia Hamas: “Fine rapida e brutale” - Il vicepresidente degli Stati Uniti è nel Paese per assicurarsi che il cessate il fuoco a Gaza regga. iltempo.it scrive
La tregua barcolla. Hamas spara, Israele bombarda, Trump tratta - Netanyahu decide di chiudere i valichi e sospendere la consegna degli aiuti, Trump lo ... Lo riporta huffingtonpost.it
La pace a Gaza: sarà vera tregua? Hamas teme una nuova invasione di Israele. Tutti gli scenari - «Non è ancora vera pace ma un accordo costruito sulla sfiducia reciproca, una tregua scritta sull’acqua, fragile come il cristallo». Si legge su ilmattino.it