Israele non annetterà la Cisgiordania | gli Usa fermano Netanyahu e per la pace a Gaza impongono una nuova road map

Dopo l’altolà arrivato da Washington, Benjamin Netanyahu ha fermato l’iter dell'annessione della Cisgiordania da parte di Israele. L’ufficio del premier ha bollato il voto in Knesset come “una deliberata provocazione politica dell’opposizione per seminare discordia durante la visita del. 🔗 Leggi su Today.it

