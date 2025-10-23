Israele non annetterà la Cisgiordania | gli Usa fermano Netanyahu e per la pace a Gaza impongono una nuova road map

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’altolà arrivato da Washington, Benjamin Netanyahu ha fermato l’iter dell'annessione della Cisgiordania da parte di Israele. L’ufficio del premier ha bollato il voto in Knesset come “una deliberata provocazione politica dell’opposizione per seminare discordia durante la visita del. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

israele annetter224 cisgiordania usaGaza, le news in diretta, Trump: “Annettendo la Cisgiordania Israele perderebbe il sostegno degli USA”. E Netanyahu ordina sospensione iter legge - Il parlamento di Israele vota a favore dell'annessione della Cisgiordania occupata, ma poi Netanyahu blocca l'iter ... Lo riporta fanpage.it

israele annetter224 cisgiordania usaAnnessione Cisgiordania, monito di Trump sui rapporti USA-Israele. E Netanyahu blocca l’iter - Il tycoon ha assicurato che “non avverrà, ho dato la mia parola ai Paesi Arabi“. Da strettoweb.com

israele annetter224 cisgiordania usaVance assicura: “Israele non annetterà la Cisgiordania” - Bufera dopo il voto del Parlamento israeliano a favore dell'annessione del territorio della Cisgiordania occupata ma dagli USA Vance smentisce l'ipotesi. Lo riporta corrierenazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Annetter224 Cisgiordania Usa