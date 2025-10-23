Israele Netanyahu ferma la legge su annessione Cisgiordania dopo pressing Usa Vance | Da Knesset voto strano e sciocco

Gli Usa sono subito stati chiari sul tema, e così, il primo ministro israeliano ha dovuto fermare le sue mire espansionistiche che si collocano nel piano "Greater Israel" Il primo ministro israeliano Netanyahu ferma l’iter sulla legge che approva l’annessione della Cisgiordania. Uno stop arri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele, Netanyahu ferma la legge su annessione Cisgiordania dopo pressing Usa, Vance: "Da Knesset voto strano e sciocco"

