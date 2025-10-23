Israele minaccia l’annessione della Cisgiordania L’alt di Rubio | Minaccia il piano di Trump

Caos politico in Israele dove la Knesset, il parlamento nazionale, ha approvato ieri in via preliminare due disegni di legge dell’opposizione che spingono per l’ annessione della Cisgiordania e hanno spaccato il Likud, il partito del primo ministro Benjamin Netanyahu. I due disegni di legge sono stati presentati da onorevoli di destra che non si sono uniti al campo nazionalista e religioso che sostiene il Likud di Benjamin Netanyahu. Uno, presentato dall’ex ministro della Difesa e presidente di Focolare Ebraico (Yisrael Beytenu), Avigdor Liberman, prevede in via limitata di riconoscere come territorio israeliano l’insediamento cisgiordano di Ma’ale Adumim, vicino a Gerusalemme, peraltro sostenuto dal governo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Israele minaccia l’annessione della Cisgiordania. L’alt di Rubio: “Minaccia il piano di Trump”

