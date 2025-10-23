Israele minaccia l’annessione della Cisgiordania Ira degli Usa Trump | a rischio il supporto
Caos politico in Israele dove la Knesset, il parlamento nazionale, ha approvato ieri in via preliminare due disegni di legge dell’opposizione che spingono per l’ annessione della Cisgiordania e hanno spaccato il Likud, il partito del primo ministro Benjamin Netanyahu. Furiosa la reazione degli Usa, che temono di veder compromesso il percorso di mediazione che ha portato il cessate il fuoco a Gaza. Per Donald Trump Israele “rischia di perdere tutto il supporto americano” se implementerà questi progetti. Il suo vice J.D. Vance è stato ancora più duro definendo “un insulto” i voti della Knesset. I due disegni di legge sono stati presentati da onorevoli di destra che non si sono uniti al campo nazionalista e religioso che sostiene il Likud di Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su It.insideover.com
