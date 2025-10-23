Israele mette al bando l' Unrwa Knesset vieta contatti governativi con agenzia Onu su territorio di Tel Aviv | Complice di Hamas
La Knesset approva due leggi che bandiscono l’Unrwa da Israele e vietano contatti governativi con l’agenzia Onu, accusata di complicità con Hamas. Il futuro dell’ente è incerto Dopo l'accusa da parte dell'Unrwa, agenzia Onu che si occupa dei rifugiati palestinesi, che Israele abbia affamato i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Hamas impedisce la seconda fase dell'accordo. Il piano in 20 punti di Trump divide Israele e mette alla prova il fragile equilibrio tra i nuovi partner arabi. Prospettive contro lo stallo - Sharon Nizza https://www.ilfoglio.it/esteri/2025/10/18/news/hamas-impedisce- - facebook.com Vai su Facebook
Israele mette fretta ad Hamas: «Corpi degli ostaggi entro oggi». Trump prende tempo: «Ricostruiamo Gaza. Due Stati? Vedremo» – La diretta - X Vai su X
Israele bandisce l'Unrwa da Gaza: analisi delle implicazioni - Negli ultimi giorni, la situazione a Gaza ha subito un cambiamento significativo a seguito delle dichiarazioni ufficiali da parte di Israele riguardo all’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, l’ ... Da notizie.it
“Israele vuole l’Unrwa fuori da Gaza”. Usa e Spagna condannano il piano di annessione della Cisgiordania, Rubio: “Minaccia la pace” - in una votazione preliminare ha approvato una legge per applicare la sovranità di Israele in Cisgiordania, proprio nel giorno della visita del vice presid ... ilfattoquotidiano.it scrive
Izraela aizliedz UNRWA iebraukt Gaza: seku analize - Pedejas dienas situacija Gaza ir butiski mainijusies pec Izraelas oficialajiem pazinojumiem par ANO agenturu palestiniešu beglu atbalstam (UNRWA) . Scrive notizie.it