La Knesset approva due leggi che bandiscono l’Unrwa da Israele e vietano contatti governativi con l’agenzia Onu, accusata di complicità con Hamas. Il futuro dell’ente è incerto Dopo l'accusa da parte dell'Unrwa, agenzia Onu che si occupa dei rifugiati palestinesi, che Israele abbia affamato i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Israele mette al bando l'Unrwa, Knesset vieta contatti governativi con agenzia Onu su territorio di Tel Aviv: "Complice di Hamas"