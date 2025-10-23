Israele | Mai più l' Unrwa dentro Gaza

11.26 All'indomani della sentenza con cui la Corte internazionale di giustizia dell' Aja invita Israele a collaborare con l' agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, un funzionario israeliano avverte: "L'Unrwa non metterà più piede a Gaza". La dichiarazione è stata fatta sotto anonimato alla tv pubblica Kan. Ogni agenzia Onu che ha operato a Gaza, ha aggiunto la fonte, ha fallito o è stata infiltrata da Hamas. Israele "auspica che gli americani concorderanno sulla questione". Il presidente Trump ha già definito "corrotta" la sentenza Cig. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altre letture consigliate

L’Aja non arretra: Israele deve far entrare l’Unrwa Nuovo intervento della Corte internazionale: fame usata come arma, illegale impedire l’accesso alle Nazioni unite La decisione inchioda le cancellerie occidentali, dagli USA all’Italia @chiaracruciati - X Vai su X

Corte internazionale Giustizia: Israele consenta aiuti Unrwa a Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Gattuso su Italia-Israele: “Ci saranno 10mila persone fuori e 5mila dentro, ma noi dobbiamo andare al Mondiale” - Martedì andremo a Udine e ci saranno 10mila fuori e 5mila dentro, capisco la preoccupazione. Segnala ilfattoquotidiano.it

Italia-Israele a Udine si giocherà in un clima surreale: “10mila persone fuori e 5mila dentro” - Gattuso: “Non possiamo certo dire che l’ambiente sia sereno: ci saranno 10mila persone fuori e 5mila ... fanpage.it scrive