Israele le immagini choc dei detenuti palestinesi torturati e umiliati | ammanettati chinati a terra trascinati da agenti Idf a volto coperto
Immagini scioccanti documentano abusi e umiliazioni inflitte ai prigionieri palestinesi, mentre Israele continua a negare le violazioni dei diritti umani Sono state pubblicate immagini choc, istantanee scattate nelle carceri israeliane deputate alla reclusione di prigionieri palestinesi. Prov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
