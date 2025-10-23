Israele-Gaza Trump | Non ci sarà l’annessione della Cisgiordania E Netanyahu ferma la legge

Tel Aviv, 23 ottobre 2025 – Nessuna annessione della Cisgiordania, almeno per il momento. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ordinato al governo di non fare avanzare alcun progetto di legge in merito fino a nuovo avviso. A darne notizia è il quotidiano Haaretz dopo lo stop arrivato dagli Usa a seguito del voto preliminare di ieri alla Knesset. In un’intervista a Time, infatti, il presidente Donald Trump ha chiarito che l'annessione "non avverrà" e che, se Tel Aviv andasse avanti con i suoi piani, perderebbe tutto il sostegno degli Stati Uniti. Nella stessa intervista il tycoon ha fatto anche sapere che andrà a Gaza per il "board of peace". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele-Gaza, Trump: “Non ci sarà l’annessione della Cisgiordania”. E Netanyahu ferma la legge

