Israele Gaza e la Cisgiordania | crimini di guerra deportazioni annessioni forzate e blocco aiuti umanitari | diritto Internazionale ignorato
L'UNRWA, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi, ha lanciato un allarme disperato: seimila camion carichi di aiuti umanitari sono bloccati fuori dalla Striscia di Gaza. Israele impedisce sistematicamente il loro ingresso Mentre il mondo osserva quale impotente s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Corte internazionale Giustizia: Israele consenta aiuti Unrwa a Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Lui invece è stato chiarissimo, come Hitler: “Noi in Israele, almeno la popolazione, non siamo interessati a tutti questi discorsi razionali. Per noi c’è uno scopo: distruggere Gaza, distruggere questo male assoluto Ex ambasciatore di Israele in Italia, Dror Eydar - X Vai su X
SCENARIO/ Gaza e Cisgiordania, ecco il piano di Israele (e ambienti Usa) per annettere nuovi territori - In Cisgiordania continuano le violenze contro i palestinesi: 40mila sfollati premono al confine giordano. Scrive ilsussidiario.net
La Corte Penale Internazionale respinge il ricorso di Israele per l’annullamento dei mandati di arresto emessi per Netanyahu e Gallant per crimini di guerra a Gaza - La Corte Penale Internazionale (CPI) ha respinto il ricorso di Israele per l'annullamento dei mandati di arresto emessi per il primo ... Lo riporta infopal.it
L'estrema destra vuole la sovranità di Israele sulla Cisgiordania. Liti in corso - Il parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge del parlamentare di estrema destra Avi Maoz per applicare la sovranità israeliana in Cisgiordania. Come scrive ilfoglio.it