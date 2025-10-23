Israele Gaza e la Cisgiordania | crimini di guerra deportazioni annessioni forzate e blocco aiuti umanitari | diritto Internazionale ignorato

L'UNRWA, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi, ha lanciato un allarme disperato: seimila camion carichi di aiuti umanitari sono bloccati fuori dalla Striscia di Gaza. Israele impedisce sistematicamente il loro ingresso Mentre il mondo osserva quale impotente s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, Gaza e la Cisgiordania: crimini di guerra, deportazioni, annessioni forzate e blocco aiuti umanitari: diritto Internazionale ignorato

