Israele Ben Gvir torna nelle prigioni di massima sicurezza per umiliare detenuti palestinesi | Vi meritate la pena di morte - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro israeliano Itamar Ben Gvir invoca la pena capitale per i detenuti palestinesi e intensifica le misure repressive nelle prigioni Il ministro israeliano Itamar Ben Gvir è tornato a umiliare i detenuti palestinesi reclusi nelle prigioni di Tel Aviv di massima sicurezza, in cui i diri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

israele ben gvir torna nelle prigioni di massima sicurezza per umiliare detenuti palestinesi vi meritate la pena di morte video

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, Ben Gvir torna nelle prigioni di massima sicurezza per umiliare detenuti palestinesi: "Vi meritate la pena di morte" - VIDEO

News recenti che potrebbero piacerti

israele ben gvir tornaBen Gvir: Israele riprenda guerra a Gaza - E' l'appello al premier israeliano Netanyahu del ministro di estrema destra d'Israele Ben Gvir, dopo un'apparente violazione della tregua da ... rainews.it scrive

israele ben gvir tornaPrima fase Gaza: il voto favorevole del Consiglio di Sicurezza di Israele con l’opposizione di Itamar Ben-Gvir - Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Da primapress.it

israele ben gvir tornaPerché Ben-Gvir e l’ultradestra di Israele sono contro la pace di Trump a Gaza - Il loro peso resta rilevante nel governo Netanyahu nonostante i pochi posti occupati alla Knesset ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Israele Ben Gvir Torna