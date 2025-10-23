Israele approva annessione della Cisgiordania Trump | Così perde sostegno Usa

In una votazione preliminare la Knesset ha approvato una legge per applicare la sovranità di Israele in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Israele approva annessione della Cisgiordania. Trump: "Così perde sostegno Usa"

